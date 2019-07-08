Вучич заявил, что решение проблемы Косова невозможно без США и России

БЕЛГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Решение косовской проблемы невозможно без участия США, России и других международных сил. Об этом заявил в понедельник в прямом эфире канала РТС президент Сербии Александар Вучич.

"Я был бы рад, если бы мы установили долгосрочный мир с албанцами, это было бы важно для будущего Сербии и было бы хорошо для наших граждан. Без американцев, русских и других мировых сил очень тяжело добиться какого-то решения косовской проблемы", - сказал он. В то же время Вучич отметил, что переговоры не могут быть продуктивными, когда одна из сторон диалога требует безусловного признания свой независимости в существующих границах.

"Это [Косово] важная часть, где живут наши люди, о которых мы должны заботиться, об их безопасности, их будущем, бороться за их выживание", - указал президент, отвечая на вопрос, чем для него лично является Косово и Метохия.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран. Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.