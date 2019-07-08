Журналисты Гонконга обвинили полицию в насилии по отношению к репортерам

ТАСС, 8 июля. Ассоциации журналистов и фотожурналистов Гонконга в совместном заявлении обвинили полицию в применении насилия в отношении репортеров и фотографов, освещавших демонстрации в оживленном торговом районе Монгкок в материковой части города. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

"Мы решительно осуждаем инциденты [с применением насилия]", - говорится в заявлении. Журналисты сообщили, что полицейские оскорбляли их и применяли против них физическую силу. Утверждается также, что подобные действия правоохранительных органов препятствовали освещению протестов репортерами и фотографами. Ассоциации считают, что таким образом полиция нарушила принцип свободы СМИ.

В заявлении отмечается, что, хотя большинство журналистов были одеты в светоотражающие жилеты с надписью "Пресса" и имели при себе подтверждающие документы, "полиция намеренно толкала их". По данным газеты, некоторые из сотрудников сил правопорядка отказывались показывать свои удостоверения, что существенно осложнило подачу жалоб. Тем не менее о наиболее серьезных случаях агрессии в отношении журналистов было заявлено в соответствующие инстанции.

Месяц назад в этой автономной территории вспыхнули массовые протесты против инициированного местной администрацией законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности власти согласились отложить рассмотрение данной инициативы на неопределенный срок, однако это не остановило волну выступлений продемократических активистов. Во время разгона последней демонстрации было задержано шесть человек.