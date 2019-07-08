Глава СНБО назвал провокацией планы проведения телемоста Киев - Москва

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает провокаций объявленные планы проведения 12 июля телемоста Киев - Москва "Надо поговорить".

"Сравнивать это недоразумение с телемостом США - СССР в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Работаем над решениями", - заявил секретарь СНБО.

Данилюк также обвинил бывшего президента Петра Порошенко в том, что тот допустил усиление позиции Виктора Медведчука на Украине, дал ему, в частности, возможность выступать переговорщиком с Россией.

В то же время ряд украинских политических партий выступили категорически против телемоста. Идею раскритиковали в "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Голосе" Святослава Вакарчука. Партии Порошенко и Вакарчука уже призвали Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания "дать мгновенную реакцию на так называемый телемост". Против телемоста выступил также премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В унисон этим политиками украинские радикалы пообещали начать 8 июля протестную акцию возле здания NewsOne и потребовали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на анонсированное мероприятие.

Ранее в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что телемост пройдет в течение двух часов с 18:00 до 20:00 12 июля.