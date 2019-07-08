"Беда Грузии". Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2" привели к протестам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выходку Габунии бедой для всей Грузии.

"Беда Грузии", — сказала она, комментируя действия грузинского журналиста.

В свою очередь в официальном заявлении МИД отмечается, что Москва рассматривает случившееся как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений.

"Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия", — отметили в ведомстве.