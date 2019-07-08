"Беда Грузии". Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2" привели к протестам

Телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Георгий Габуния во время воскресного эфира нецензурно оскорбил президента России. Выступление Габунии спровоцировало протесты в Тбилиси и вызвало резкую критику со стороны грузинского руководства.
Оскорбления в эфире
В эфире оппозиционного грузинского канала "Рустави 2" телеведущий Георгий Габуния оскорбил президента России Владимира Путина.
С этого Габуния начал воскресный эфир своей авторской передачи "Постскриптум".
Журналист больше минуты продолжал нецензурно выражаться в адрес российского руководства.
Протесты возле "Рустави 2"
После выхода программы "Постскриптум" у здания "Рустави 2" собрались несколько десятков человек.
Люди пришли, чтобы выразить протест из-за поведения Габунии, а также призывали уволить ведущего.
Оператор телеканала Леван Маргвелашвили на митинге заявил, что покидает "Рустави 2" из-за высказываний Габунии, и на глазах у собравшихся порвал свою пресс-карту. Об уходе с канала на митинге сообщил и актер Леван Ростомаули.
Прекращение вещания
На фоне протестов "Рустави 2" временно прекратил вещание. Как сообщил гендиректор телеканала Ника Гварамия, решение принято из-за угроз со стороны митингующих.
К зданию телекомпании прибыли представители МВД. Правоохранители заявили, что контролируют соблюдение общественного порядка, а также обеспечивают безопасность каждого работника "Рустави 2".
Реакция грузинских властей
Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, экс-глава МИД Михаил Джанелидзе.
Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Поступок Габунии вызвал негативные отклики и среди большого числа грузинских пользователей Facebook.
В МИД страны заявили, что оскорбления российского руководства направлены на внесение еще большего напряжения в и без того сложные грузино-российские отношения.
Реакция в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выходку Габунии бедой для всей Грузии.
"Беда Грузии", — сказала она, комментируя действия грузинского журналиста.
В свою очередь в официальном заявлении МИД отмечается, что Москва рассматривает случившееся как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений.
"Нынешний вопиющий инцидент — яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия", — отметили в ведомстве.