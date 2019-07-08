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Президент Греции дал Мицотакису мандат на формирование правительства

Прокопис Павлопулос связался с председателем победивший на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" по телефону

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Греции Прокопис Павлопулос дал лидеру победивший на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" Кириакосу Мицотакису мандат на формирование правительства. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении администрации главы государства.

"Президент Греции Прокопис Павлопулос... связался по телефону с председателем "Новой демократии" Кириакосом Мицотакисом и поручил ему сформировать правительство в соответствии со статьей 37 (параграф 2) Конституции. Как уже было объявлено, церемония присяги Мицотакиса на пост премьер-министра состоится сегодня, 8 июля 2019 года, в 13:00 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС), - отмечается в сообщении.

Теги
ГрецияПавлопулос, Прокопис
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