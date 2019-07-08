Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

"Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе, - сказал Зеленский в понедельник в видеообращении в Facebook. - Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон".

Касаясь места такой встречи, Зеленский сказал: "Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске".

"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить", - заключил президент Украины.

Его обращение последовало за объявленной минувшей ночью инициативой провести 12 июля телемост Россия - Украина под названием "Надо поговорить". Его организаторами выступили российский телеканал "Россия-1" и украинский NewsOne.

Эта инициатива вызвала резкую реакцию на Украине. Многие официальные лица и ряд политических партий выступили с требованием запретить телемост.