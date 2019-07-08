ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, в которую вошли несколько антироссийских положений

ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в понедельник на заседании в Люксембурге приняла итоговую декларацию, в которую в том числе вошли тезисы о непризнании Крыма частью РФ, призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также критика проекта "Северный поток - 2". В связи с наличием в тексте этих и ряда других антироссийских положений делегация РФ голосовала против принятия документа.

Люксембургская декларация составлена из резолюций, ранее поддержанных комитетами ПА ОБСЕ. В частности, в резолюции комитета по политическим вопросам и безопасности говорится о том, что "мир и устойчивое развитие взаимосвязаны, плачевное положение дел в области глобальной безопасности требует подтверждения со стороны всех государств - участников ОБСЕ приверженности урегулированию конфликтов, контролю над вооружениями, мерам укрепления доверия и безопасности, борьбе с терроризмом и многостороннему подходу".

Вместе с тем в декларации выражается сожаление "по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств" по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В тексте также отмечается, что осуществление других соглашений, включая Договор по открытому небу, Договор о сокращении обычных вооруженных сил в Европе, а также Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, "было подорвано в результате несоблюдения" Россией своих обязательств.