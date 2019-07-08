Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции. Трансляцию церемонии вело греческое государственное телевидение ERT.

Мицотакис поклялся соблюдать конституцию и законы страны, а также служить интересам греческого народа. Церемония проводилась в президентском дворце в присутствии главы государства Прокописа Павлопулоса.

Ранее президент дал Мицотакису мандат на формирование правительства. Его состав, как ожидается, будет объявлен в понедельник.