Георгий Церетели переизбран председателем ПА ОБСЕ

ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Грузинский парламентарий Георгий Церетели в понедельник был переизбран председателем Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) большинством голосов. Об этом свидетельствую итоги голосования.

За этот пост в этот раз также боролась депутат Бундестага Дорис Барнетт.

Выборы председателя ассамблеи проходили в рамках завершающейся в Люксембурге 28-й сессии ПА ОБСЕ. Срок полномочий председателя ПА ОБСЕ составляет год с правом переизбраться один раз.