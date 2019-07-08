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Георгий Церетели переизбран председателем ПА ОБСЕ

Срок его полномочий составляет год с правом переизбраться один раз

ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Грузинский парламентарий Георгий Церетели в понедельник был переизбран председателем Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) большинством голосов. Об этом свидетельствую итоги голосования.

За этот пост в этот раз также боролась депутат Бундестага Дорис Барнетт.

Выборы председателя ассамблеи проходили в рамках завершающейся в Люксембурге 28-й сессии ПА ОБСЕ. Срок полномочий председателя ПА ОБСЕ составляет год с правом переизбраться один раз.

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