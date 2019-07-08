Бурджанадзе считает высказывания в эфире "Рустави 2" провокацией Саакашвили

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави-2" Георгия Габунии в адрес руководства России являются провокаций, спланированной экс-президентом Михаилом Саакашвили против Грузии. Об этом заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе на брифинге в понедельник.

"То, что вчера Габуния сделал в эфире "Рустави-2", не было ни эмоцией и ни обыкновенной невоспитанностью. Это была специально запланированная тяжелейшая провокация против Грузии и грузинского народа. Я уверена, что за этой провокацией стоит Саакашвили, по всей вероятности текст написан им. Вчерашнее заявление не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки", - сказала она.

По словам Бурджанадзе, Саакашвили знает, что не сможет прийти к власти в Грузии и именно подобными путями пытается устраивать провокации. "Вчера прекрасно было видно, что Саакашвили, который очень хорошо знает, что к власти не сможет вернуться без провокаций, и те люди, которые поддерживают его, пойдут на все, чтобы это сделать", - подчеркнула бывший спикер.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.