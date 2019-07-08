Главы МИД Евросоюза на плановой встрече 15 июля обсудят ядерную деятельность Ирана

БРЮССЕЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Ядерная деятельность Ирана, включая обогащение им урана выше уровня 3,67%, будет рассмотрена на плановом заседании Совета Европейского союза на уровне глав МИД в Брюсселе 15 июля. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Еврокомиссии в понедельник.

Она также отметила, что ЕС "находится в постоянном контакте со странами - участницами СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе] относительно дальнейших шагов в рамках этой сделки, включая проведение заседания Совместной комиссии СВПД на уровне министров, но дата такой встречи пока не назначена".

"Важно различать заседание Совместной комиссии СВПД на уровне глав МИД, о возможности которой говорилось на последней встрече политдиректоров в Вене, и планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. Там будут рассматриваться вопросы Ирана и СВПД, но это будет только на уровне Европейского союза", - заявила она.

Ранее Иран объявил о том, что начинает обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного условиями ядерной сделки. Как заявил в понедельник агентству ISNA представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, Иран обогатил уран до уровня выше 4,5%.