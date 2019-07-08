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Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"

В правящей партии Грузии назвали брань в эфире "Рустави 2" актом вандализма

Руководство телеканала уже приучило общество к ругани в прямом эфире, заявили в партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Нецензурные высказывания телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес руководства России являются актом виртуального вандализма. Такая оценка содержится в распространенном в понедельник заявлении правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

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"Они [руководство телеканала] уже приучили общество к ругани в прямом эфире, в том числе и в отношении председателя нашей партии Бидзины Иванишвили, но оскорбление могил предков в прямом эфире является актом вербального вандализма, который выходит за рамки грузинской, кавказской и общей цивилизации", - сказано в заявлении.

Гендиректор телеканала Ника Гварамия вместе с журналистом Екатериной Квеситадзе ведет передачу "Отличные акценты". Он сам не раз употреблял нецензурные высказывания, характеризуя те или иные политические процессы в стране. Гварамия также допускал брань и в адрес Иванишвили.

Теги
ГрузияРоссияОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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