Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене в связи с планами проведения телемоста с РФ

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины (ГПУ) открыла дело о государственной измене в связи с планировавшимся проведением телемоста с участием российского и украинского телеканалов. Об этом сообщил в понедельник генпрокурор Юрий Луценко.

"В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с находящимся под санкциями российским телеканалом ГПУ завела дело о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал генпрокурор в Facebook.

По его словам, "все причастные к этой инициативе - от владельца канала до ведущих, которые анонсировали проведение телемоста - вызваны на допрос".

"Готовится также представление в суд об аресте активов", - заключил Луценко.

В минувшее воскресенье в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Предполагалось, что телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Инициатива вызвала бурные протесты на Украине. В понедельник NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз физической расправы в адрес журналистов.