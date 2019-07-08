Националисты требуют от Зеленского арестовать Медведчука

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Около ста молодых людей с символикой партий "Национальный корпус" (запрещена в РФ) и "Свобода" пришли к зданию офиса президента Владимира Зеленского в связи с тем, что телеканал NewsOne планировал провести телемост Киев - Москва.

Националисты собрались напротив здания администрации президента и требуют арестовать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, с которым связывают телеканал NewsOne.

Молодые люди держат в руках флаги с партийной и националистической символикой.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Предполагалось, что телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Однако затем NewsOne отменил телемост из-за угроз в адрес его сотрудников.