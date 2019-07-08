На Украине намерены законодательно запретить проведение телемостов с Россией

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам свободы слова готовит законопроект о запрете проводить телемосты с Россией и внесет его на рассмотрение парламента. Об этом сообщил в понедельник спикер Рады Андрей Парубий.

"Мы договорились с Комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и Россией", - сказал он на брифинге в Киеве. По словам Парубия, соответствующий законопроект может быть рассмотрен в парламенте 11 июля.

В воскресенье в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Предполагалось, что телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиагруппу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий, а Генпрокуратура завела уголовное дело по статье о госизмене в связи с намерением провести телемост. В понедельник "Ньюсван" вынужден был объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз физической расправой в адрес журналистов.