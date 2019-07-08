В Раде предложили узаконить пожизненное заключение для чиновников за взятки

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Законопроект, предполагающий пожизненный срок заключения за коррупционные преступления для должностных лиц, зарегистрирован в Верховной раде.

"После отмены Конституционным судом Украины части 2 статьи 368 УК Украины о незаконном обогащении <...>, остро встал вопрос о необходимости ужесточения наказания должностных лиц, а особенно должностных лиц, которые занимают особенно важное положение, за их коррупционные действия, направленные на причинение вреда государству и гражданам Украины, с целью уменьшить уровень государственной коррупции, обеспечить верховенства права и установить большую ответственность и наказание за противоправные действия", - сказано в пояснительной записке к документу.

Кроме этого, автор инициативы - депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" Игорь Побер - предложил внести изменения в Уголовный кодекс Украины, которые, кроме прочего, предусматривают "пожизненное наказание с полной конфискацией имущества и запретом занимать соответствующие должности за повторно совершенные действия в особо крупном размере или совершенные группой лиц".

В понедельник законопроект, согласно информации, размещенной на официальном сайте парламента, направлен для рассмотрения в профильный комитет Рады.

Ранее законом Украины предусматривалась уголовная ответственность для чиновника в том случае, если он не смог объяснить происхождение активов, сумма которых превышала $35 тыс. Данный закон был признан неконституционным.