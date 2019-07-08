СМИ: вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина - ЕС

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не попала на саммит Украина - ЕС, который проходит в понедельник в Мариинском дворце Киева.

По информации издания "Европейская правда", Климпуш-Цинцадзе не попала в перечень участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия. По данным источников, еще 8 июля рассматривалась возможность участия Климпуш-Цинцадзе в саммите. Но когда вице-премьер пришла в Мариинский дворец, ее туда не пустили. Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Сообщается также, что межправительственные договоры на саммите будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Всего планируется подписать 5 документов, в том числе об открытии офиса ЕС в Мариуполе, помощи в области децентрализации и борьбы с коррупцией.