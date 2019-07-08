Опрос: число сторонников и противников президента Бразилии сравнялось

ТАСС, 8 июля. Число сторонников и противников правительства, сформированного президентом Бразилии Жаиром Болсонару, сравнялось. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные опроса социологического центра Datafolha.

Согласно исследованию, 33% бразильцев считают деятельность исполнительной власти "хорошей" или "очень хорошей". Такой же процент опрошенных назвал действия кабинета министров "плохими" или "очень плохими". Нейтрально к правительству относится 31% респондентов.

Во время предыдущего аналогичного исследования, проведенного в апреле, о поддержке правительства Болсонару заявили 32% опрошенных. Доля его противников тогда составила 30%.

Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января. Его мандат рассчитан на четыре года. Во время избирательной кампании политик не раз заявлял о намерении сблизиться с США и называл себя поклонником президента США Дональда Трампа. Болсонару также известен резкой критикой в адрес левых сил Латинской Америки и замечаниями о том, что сотрудничество Бразилии с Китаем не выгодно для его страны.