Эксперты ООН призвали власти Судана разблокировать интернет

ТАСС, 8 июля. Эксперты ООН в области прав человека призвали власти Судана разблокировать интернет. В распространенном в понедельник в Женеве заявлении они расценили блокирование социальных медиаплатформ в интернете как нарушение прав человека, которое "не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах".

"За последние недели мы продолжали получать сообщения о блокировании переходным Военным советом Судана социальных медиаплатформ в интернете", - отмечают эксперты, поясняя, что "закрытие интернета представляет собой ясное нарушение международного законодательства в области прав человека". "Мы призываем власти немедленно восстановить службы интернета", - отмечается в заявлении.

Эксперты напоминают, что Совет ООН по правам человека ранее "осудил меры, которые намеренно препятствуют или нарушают доступ к онлайн-информации, и рекомендовал государствам прекратить или воздержаться от таких мер". Подписи под заявлением поставили независимый эксперт ООН по правам человека в Судане Аристид Нононси, спецдокладчик всемирной организации по вопросам прав на мирные собрания и ассоциации Клемент Ньялетсосси Вуль и его коллега Дэвид Кайе, занимающийся вопросами поощрения и защиты права на свободу мнений и их свободное выражение.

Доступ к интернету был блокирован в Хартуме, а также на большей части территории страны в начале июня, когда в стране произошли ожесточенные столкновения между силовиками и протестующими. Как заявил тогда официальный представитель управляющего Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши, "социальные сети несут угрозу для национальной безопасности страны, и власти не позволят их вернуть".

В минувшую пятницу Военный совет Судана и оппозиционные силы в ходе переговоров достигли соглашения о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Стороны согласились создать "суверенный совет" из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Они также договорились сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, происходивших в последние недели. Посредниками на переговорах являются Эфиопия и Африканский союз.