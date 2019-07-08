BrahMos Aerospace сообщила о готовности ракеты с увеличенной дальностью полета

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июля. /ТАСС/. Руководитель совместной российско-индийской компании BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мишра сообщил о разработке модернизированной версии крылатой сверхзвуковой ракеты BrahMos с увеличенной дальностью полета - до 500 км.

"Модернизированная версия ракеты с увеличенной до 500 км дальностью готова, - приводит заявление Мишры газета The Economic Times. - Увеличение дальности стало возможным в связи с присоединением Индии в 2016 году к Режиму контроля за ракетными технологиями (MTCR)".

Дальность состоящей в настоящее время на вооружении ракеты BrahMos составляет 300 км.

По словам руководителя BrahMos Aerospace, "Индия также успешно испытала версию ракеты с вертикальным стартом, которая способна изменить тактику ведения войн с использованием обычных вооружений". "BrahMos создала технологии, которых раньше не было ни у Индии, ни у России", - в частности, подчеркнул Мишра.

Издание уточняет, что после испытательного пуска BrahMos с борта многофункционально истребителя СУ-30МКС Индия стала единственной страной в мире, которая в состоянии использовать истребители для запуска ракет большой дальности, имеющих скорость (М 2,8), почти в три раза превышающую скорость звука.

Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. С российской стороны в СП участвует "НПО Машиностроения". Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, первый запуск которой состоялся 12 июня 2001 года.

Прототипом BrahMos послужила ракета "Яхонт" (экспортный прототип П-800 "Оникс") - разработка "НПО машиностроения" 1980-х годов. Сборка ракет осуществляется "BrahMos Aerospace" в индийском Хайдарабаде и ПО "Стрела" в Оренбурге.