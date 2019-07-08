Зеленский: Киев самостоятельно начнет восстанавливать мост в районе Станицы Луганской

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Украина в ближайшее время начнет восстановление моста у Станицы Луганской в Донбассе, даже если неподконтрольные территории не будут этому содействовать. Об этом заявил в понедельник на брифинге президент Украины Владимир Зеленский по итогам прошедшего в Киеве саммита Украина - ЕС.

"Чтобы построить мост, нужно, чтобы та сторона [Луганская народная республика] демонтировала бетонные укрепления. Та сторона говорила, что им для этого нужно восемь - десять дней. Мы будем ждать неделю, максимум восемь дней. Если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост", - сказал он.

Зеленский заявил, что у Киева есть все ресурсы для строительства моста, в том числе финансовые, а сам объект может быть возведен в течение месяца.

В зоне ответственности провозглашенной ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска расположен в районе Станицы Луганской, где линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Пешее движение по мосту через реку, который был частично разрушен украинскими военными в начале 2015 года, осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам. Движение транспорта по мосту, который ЛНР неоднократно предлагала восстановить, сейчас невозможно.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 4 июля на фоне завершения процесса разведения сил и средств сторон конфликта в районе Станицы Луганской дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении разрушенного пролета этого моста силами республики. Задача ЛНР, подчеркнул он, заключается в том, чтобы "как можно быстрее помочь тысячам людей по обе стороны линии соприкосновения, которые ежедневно мучаются на переходе".

Кроме того, в четверг полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что российская делегация на ближайшей встрече в Минске поддержит инициативу ЛНР самостоятельно восстановить мост. Он уточнил, что Луганск и прежде предлагал восстановить данный объект по проекту Международного комитета Красного Креста, однако эти планы блокировал Киевом. Грызлов также выразил надежду, что новые обстоятельства позволят найти компромисс между Киевом и Луганском.