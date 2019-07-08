Зеленский верит, что все стороны конфликта в Донбассе хотят остановить войну

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что стороны конфликта в Донбассе хотят его завершения и смогут решить проблемы на этом пути. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам прошедшего в Киеве в понедельник саммита Украина - ЕС.

"В Минске рассматривается вопрос об обмене военнопленными. Пока проблема в том, что списки сторон не совпадают <...> Я верю, что все стороны хотят остановить войну, и мы верим, что найдем выход из этой ситуации и продвинемся в вопросе обмена военнопленными", - сказал он.

В вопросе решения конфликта на востоке страны Зеленский также предложил расширить список товаров, которые люди могут перевозить при пересечении линии соприкосновения в Донбассе.

"Давайте расширим возможность людей быть людьми. Нужно, чтобы вы имели перечень тех предметов, которые нельзя проносить, а не наоборот, это очень облегчит человеку жизнь там", - пояснил инициативу глава государства.

Полное же снятие экономической блокады со стороны Киева, по его словам, будет возможно, когда Украине будут возвращены "незаконно национализированные предприятия", находящиеся на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

В целом Зеленский подчеркнул, что в вопросе реинтеграции Донбасса хотелось бы "двигаться быстрее, чем дипломатия".