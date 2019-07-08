Ведущего "Рустави 2" отстранили от работы за брань в адрес руководства России

ТБИЛИСИ, 8 июля. /ТАСС/. Журналист грузинского телеканала "Рустави-2" Георгий Габуния отстранен от работы на два месяца за нецензурную брань в прямом эфире в адрес руководства РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте телеканала.

"Орган саморегулирования "Рустави-2" рассмотрел по собственной инициативе авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля к программе "Постскриптум", который был произнесен в начале передачи. По решению саморегулирующего органа, полностью приостановлены полномочия журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.

В понедельник председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что члены Совета Думы высказались за экстрадицию Габунии в Россию и привлечение его к уголовной ответственности.