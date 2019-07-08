Экс-президент Киргизии не намерен приходить на допрос в МВД

БИШКЕК, 8 июля. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не намерен являться на допрос в МВД республики. Об этом он заявил в понедельник, комментируя приглашение явиться 9 июля в Главное следственное управление МВД в качестве свидетеля по уголовному делу.

"Я никуда идти не собираюсь и не намерен принимать участие в этом цирке", - сказал он. По его словам, по всем вопросам правоохранительные органы могут обращаться к его адвокату Сергею Слесареву.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Экс-президент подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Между тем, сам Атамбаев заверил представителей СМИ, что все подозрения в свой адрес он считает "чушью и ерундой", и предупредил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки его ареста он окажет вооруженное сопротивление.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. В течение месяца в столице Киргизии состоялись два митинга в поддержку экс-президента.