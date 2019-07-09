800 тысяч заложников: гуманитарный кризис у берегов Европы

По сведениям признанного ООН премьера Ливии Фаиза Сараджа, в его стране нашли временное пристанище около 800 тыс. мигрантов. Большинство этих людей стремятся пересечь границу Евросоюза, на что не имеют права. Однако и оставаться в Ливии не выход. Переселенцы попадают в руки преступников, подвергаются пыткам и избиениям, проводят годы в центрах заключения или продаются как живой товар на нелегальных рынках рабов. Правозащитные организации призывают спасти мигрантов, однако плана, как помочь им, у международного сообщества нет.
Между молотом и наковальней
В начале июля два трагических происшествия напомнили о судьбе нелегальных переселенцев. 2 июля неизвестные нанесли удар по центру приема мигрантов в окрестностях города Триполи, убив 53 и ранив около 130 человек. В нападении сторонники Сараджа обвинили войска маршала Халифы Хафтара, стремящегося захватить столицу Ливии. Мигранты, по этой версии, оказались на пути его наступления. Их временное убежище располагалось поблизости от объектов военной инфраструктуры, в которые могли целиться люди маршала.
В окружении Хафтара, впрочем, отвергли причастность к преступлению.
Спустя двое суток — 4 июля — еще один черный день для переселенцев. 86 мигрантов, незаконно направлявшихся из Ливии в Европу, погибли в волнах Средиземного моря. Причина кораблекрушения — перегруз. Пытаясь добраться до Италии, переселенцы вдвое превысили грузоподъемность судна, на котором шли в море, и потонули все, кроме троих человек.
Двойная трагедия переселенцев, часть из которых можно назвать беженцами, а часть — просто экономическими мигрантами, всколыхнула Европу. "Готовы ли мы допустить, чтобы Средиземное море бесповоротно превратилось в водоем смерти, пока мы отворачиваем глаза?" — отреагировал 8 июля министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. К спасению мигрантов призвал в ходе своей еженедельной воскресной проповеди Папа Франциск. По словам понтифика, необходимо создавать гуманитарные коридоры для переселенцев, положение которых в Ливии делается нестерпимым.
Живой товар
Самый пугающий пример обращения с нелегалами в Ливии в 2017 году зафиксировала на камеру британо-суданская журналистка Нима Эль-Багир. Благодаря снятому ей видео стало известно о невольничьих рынках, где на продажу выставляют захваченных мигрантов. Покупатели живого товара чаще всего интересуются молодыми мужчинами. Стоимость лота — всего несколько сотен долларов.
В руки работорговцев попадают африканцы, пошедшие на риск: решившие добираться до средиземноморского берега без проводников. Не охраняемые никем, такие нелегалы легко попадают в плен к вооруженным группировкам, поделившим между собой страну. Положение мигрантов усугубляет расовая враждебность. В Ливии помнят о темнокожих наемниках, которым благоволил бывший правитель страны Муаммар Каддафи, и недружелюбно настроены к выходцам из стран южнее Сахары.
Те мигранты, кто избежал плена или рабства, рискуют оказаться в центрах временного заключения. "Переселенцы там живут в страшной скученности, ужасных санитарных условиях, так что даже доступ к воде — проблема, а иногда и вовсе нет никакой годной для питья воды. Люди не получают пропитания в достаточных количествах, в некоторых центрах нет ничего, чтобы защититься от жары и холода. Случается так, что нет выходов наружу, так что мигранты, оказавшиеся в таких местах, не видят даже света дня", — описал ситуацию глава миссии правозащитной организации Première Urgence Internationale в Ливии Бенжамэн Годэн.
Куда угодно, только не назад
Мигранты, добравшиеся до Средиземного моря, пробуют пересечь его акваторию, чтобы причалить у итальянского острова Лампедуза — крайней точки, на которую распространяется юрисдикция ЕС. Прежде чем попытать счастья на волнах, нелегалам приходится укрываться от береговой охраны, прилагающей все силы, чтобы поймать их и возвратить назад. Многим спрятаться не удается: в 2017–2018 годах 29 тыс. незаконных мигрантов были схвачены морскими патрулями при попытке переправиться в Европу. Тех, кому не повезло попасться, отправляют обратно во временные центры заключения.
Для борьбы с нелегальной миграцией у Ливии есть финансовый стимул. В 2017 году Триполи и Рим заключили договор о совместном противодействии нелегальной миграции. Италия согласилась обучать и финансировать ливийский береговой корпус. С тех пор миллионы евро были выплачены ливийцам, чтобы те остановили поток мигрантов, идущий через территорию их страны, и избавили власти Италии от непрекращающейся головной боли.
Для самих переселенцев дружба Триполи и Рима означает неопределенно долгое пребывание в Ливии. Многие из них не могут или не хотят возвращаться на родину, другие все еще надеются оказаться в Европе. Для каждого переселенца его путешествие — крупное финансовое вложение, а иногда и долги. Чтобы добраться до Ливии, эти люди уже потратили до $4–6 тыс. и готовы рисковать жизнью и здоровьем, но не отступаться от задуманного. Их по-прежнему манит европейский берег.
C Ливией навеки
С течением времени положение дел в Ливии меняется, но проблемы остаются, рассказал в разговоре с ТАСС Джалель Харшауи, сотрудник Нидерландского института международных отношений "Клингендаль".
"Можно сказать, общий поток мигрантов из Ливии в Европу с 2017 года сократился. Тогда на Сицилию прибывало по 10 тыс. нелегалов каждый месяц. Теперь это число снизилось до нескольких сотен. В связи с этим и приток новых мигрантов в саму Ливию с юга несколько уменьшился. Однако внутри страны все равно сосредоточено множество мигрантов. И даже если новые перестанут прибывать, те, которые уже есть, а их сотни тысяч, останутся. И вместе с ними — множество других проблем, включая трудности с центрами по содержанию переселенцев", — говорит Харшауи.
"Несмотря на то что добраться до Европы через Ливию становится сложнее, нелегалы все равно не оставляют попыток это сделать", — рассказывает он.
"Они продолжают прибывать через Нигер, Чад, Судан, Египет. Этим людям приходится платить за пересечение ливийской территории различным группировкам, которые ее делят. И часто мигранты оканчивают свою дорогу в центрах временного заключения, если оказывается, что у них не хватило денег, чтобы оплатить всю поездку до берега", — говорит Харшауи.
Перед политиками Европейского союза ливийский кризис ставит трудноразрешимую проблему. Признать погруженную во внутренние конфликты страну надежной гаванью для мигрантов невозможно. Против этого свидетельствуют факты. Но точно так же Европа не может принять у себя сотни тысяч африканцев, мечтающих добраться до ее берегов, даже если путешественники оказались в крайней нужде.
Игорь Гашков