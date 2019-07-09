800 тысяч заложников: гуманитарный кризис у берегов Европы

Мигранты из Африки южнее Сахары не могут ни покинуть Ливию, ни получить убежище в ЕС

По сведениям признанного ООН премьера Ливии Фаиза Сараджа, в его стране нашли временное пристанище около 800 тыс. мигрантов. Большинство этих людей стремятся пересечь границу Евросоюза, на что не имеют права. Однако и оставаться в Ливии не выход. Переселенцы попадают в руки преступников, подвергаются пыткам и избиениям, проводят годы в центрах заключения или продаются как живой товар на нелегальных рынках рабов. Правозащитные организации призывают спасти мигрантов, однако плана, как помочь им, у международного сообщества нет. Между молотом и наковальней В начале июля два трагических происшествия напомнили о судьбе нелегальных переселенцев. 2 июля неизвестные нанесли удар по центру приема мигрантов в окрестностях города Триполи, убив 53 и ранив около 130 человек. В нападении сторонники Сараджа обвинили войска маршала Халифы Хафтара, стремящегося захватить столицу Ливии. Мигранты, по этой версии, оказались на пути его наступления. Их временное убежище располагалось поблизости от объектов военной инфраструктуры, в которые могли целиться люди маршала. В окружении Хафтара, впрочем, отвергли причастность к преступлению. Спустя двое суток — 4 июля — еще один черный день для переселенцев. 86 мигрантов, незаконно направлявшихся из Ливии в Европу, погибли в волнах Средиземного моря. Причина кораблекрушения — перегруз. Пытаясь добраться до Италии, переселенцы вдвое превысили грузоподъемность судна, на котором шли в море, и потонули все, кроме троих человек.

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Двойная трагедия переселенцев, часть из которых можно назвать беженцами, а часть — просто экономическими мигрантами, всколыхнула Европу. "Готовы ли мы допустить, чтобы Средиземное море бесповоротно превратилось в водоем смерти, пока мы отворачиваем глаза?" — отреагировал 8 июля министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. К спасению мигрантов призвал в ходе своей еженедельной воскресной проповеди Папа Франциск. По словам понтифика, необходимо создавать гуманитарные коридоры для переселенцев, положение которых в Ливии делается нестерпимым. Живой товар Самый пугающий пример обращения с нелегалами в Ливии в 2017 году зафиксировала на камеру британо-суданская журналистка Нима Эль-Багир. Благодаря снятому ей видео стало известно о невольничьих рынках, где на продажу выставляют захваченных мигрантов. Покупатели живого товара чаще всего интересуются молодыми мужчинами. Стоимость лота — всего несколько сотен долларов. В руки работорговцев попадают африканцы, пошедшие на риск: решившие добираться до средиземноморского берега без проводников. Не охраняемые никем, такие нелегалы легко попадают в плен к вооруженным группировкам, поделившим между собой страну. Положение мигрантов усугубляет расовая враждебность. В Ливии помнят о темнокожих наемниках, которым благоволил бывший правитель страны Муаммар Каддафи, и недружелюбно настроены к выходцам из стран южнее Сахары.

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Те мигранты, кто избежал плена или рабства, рискуют оказаться в центрах временного заключения. "Переселенцы там живут в страшной скученности, ужасных санитарных условиях, так что даже доступ к воде — проблема, а иногда и вовсе нет никакой годной для питья воды. Люди не получают пропитания в достаточных количествах, в некоторых центрах нет ничего, чтобы защититься от жары и холода. Случается так, что нет выходов наружу, так что мигранты, оказавшиеся в таких местах, не видят даже света дня", — описал ситуацию глава миссии правозащитной организации Première Urgence Internationale в Ливии Бенжамэн Годэн. Куда угодно, только не назад Мигранты, добравшиеся до Средиземного моря, пробуют пересечь его акваторию, чтобы причалить у итальянского острова Лампедуза — крайней точки, на которую распространяется юрисдикция ЕС. Прежде чем попытать счастья на волнах, нелегалам приходится укрываться от береговой охраны, прилагающей все силы, чтобы поймать их и возвратить назад. Многим спрятаться не удается: в 2017–2018 годах 29 тыс. незаконных мигрантов были схвачены морскими патрулями при попытке переправиться в Европу. Тех, кому не повезло попасться, отправляют обратно во временные центры заключения. Для борьбы с нелегальной миграцией у Ливии есть финансовый стимул. В 2017 году Триполи и Рим заключили договор о совместном противодействии нелегальной миграции. Италия согласилась обучать и финансировать ливийский береговой корпус. С тех пор миллионы евро были выплачены ливийцам, чтобы те остановили поток мигрантов, идущий через территорию их страны, и избавили власти Италии от непрекращающейся головной боли.

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