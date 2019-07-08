В Греции представили новое правительство

АФИНЫ, 8 июля. /ТАСС/. В Греции сформировали новое правительство. Никос Дендиас назначен министром иностранных дел Греции, сообщил в понедельник официальный представитель победивший на парламентских выборах в стране правоцентристской партии "Новая демократия" Стелиос Пецас.

"Новым главой МИД стал Никос Дендиас", - сказал Пецас, зачитавший список состава нового кабмина. Трансляцию вело греческое государственное телевидение ERT.

Дендиас - греческий юрист и политический деятель правоцентристской партии "Новая демократия". В течение многих лет был членом греческого парламента, а также занимал министерские посты в предыдущих правительствах с участием "Новой демократии". В 2009 году был министром юстиции, в 2012-2014 годах - министром общественного порядка и защиты граждан, в 2014 году - министром развития и конкурентоспособности, в 2014-2015 годах - министром национальной обороны. С 13 января 2016 года по настоящее время является парламентским представителем "Новой демократии".

Дендиас состоит в списке адвокатов Верховного суда Греции по гражданским и уголовным делам (Ареопага).

Никос Панайотопулос назначен министром обороны Греции, Христос Стайкурас - главой министерства финансов.

Панайотопулос руководил в штабе "Новой демократии" секторами национальной обороны и социальных проблем, а с 2016 года возглавил в партии сектор юстиции, транспарентности и прав человека. Стайкурас в 2012-2015 годах был заместителем министра финансов Греции в правительстве Антониса Самараса.

Михалис Хрисохоидис стал главой Министерства по делам защиты граждан, которому подчиняется полиция, спецслужбы, генеральный секретарит по гражданской обороне. Министерство внутренних дел, которое занимается в Греции административными вопросами, поручено Такису Теодорикакосу, Министерство юстиции - Костасу Циарасу.

Экономическое развитие, инвестиции и энергетика

Адонис Георгиадис возглавит Министерство развития и инвестиций, в которое переименовывается прежнее Министерство экономики и развития. Руководителем Министерства охраны окружающей среды и энергетики становится Костис Хатзидакис, которому придется заниматься, в частности, острым вопросом платежеспособности греческой Государственной энергетической корпорации (ДЕИ), обремененной большими долгами. В сфере деятельности этого же ведомства надзор за строительством газопроводов по греческой территории.

Один из ключевых "портфелей" в кабинете оказался у главы Министерства цифрового управления получил Кириакос Пьерракакис, которого премьер пригласил из лагеря левоцентристов. По словам газеты Naftemporiki, данное ведомство "будет нести ответственность за цифровое преобразование государственного управления и будет подчиняться напрямую премьер-министру".

Образование и здравоохранение

Министерство образования, научных исследований и культов возглавила адвокат и политик Ники Керамеос, которая до 2016 года была парламентским представителем "Новой демократии", а затем стала руководителем сектора образования в аппарате партии. Главой Министерства культуры и спорта назначена Лина Мендони, а туризма - Харис Теохарис.

Главой Министерства здравоохранения стал врач, политик и бывший профессиональный баскетболист Василис Кикилиас, который был в 2014-2915 годах министром по делам защиты граждан. Министерство морского флота и островной политики поручено Яннису Плакиотакису, труда и социальных дел - Яннису Вруцису, инфраструктуры и транспорта - Костасу Караманлису, сыну экс-депутата "Новой демократии" от области Сере Ахиллеаса Караманлиса, приходящегося братом легендарному греческому политику Константиносу Караманлису (1907-1998), который четыре раза занимал должности премьер-министра и дважды - президента Греции.

Государственным министром назначен Йоргос Герапетритис.

Стелиос Пецас, бывший ранее директором политического бюро лидера НД Кириакоса Мицотакиса, получил в новом кабинете пост заместителя министра при премьер-министре, ответственного за вопросы связи и информации, а также должность официального представителя правительства.

Присяга новых членов кабинета

Пецас сообщил, что новые члены кабинета принесут во вторник в 12:00 по местному времени (совпадает с Москвой) присягу в президентском дворце. Затем они отправятся в свои министерства, где пройдут традиционные церемонии передачи ведомств от их предыдущих глав. В среду в 11:00 состоится первое заседание нового правительства под председателем премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.