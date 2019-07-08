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Двух болгарских генералов обвинили в разглашении государственной тайны

В главной прокуратуре Болгарии сообщили, что руководители Службы военной информации Министерства обороны незаконно выдали 504 разрешения на доступ к секретным данным

СОФИЯ, 8 июля. /ТАСС/. Военная прокуратура обвинила двух болгарских генералов, руководителей Службы военной информации Министерства обороны, в должностных преступлениях. Об этом говорится в сообщении главной прокуратуры Болгарии, опубликованном в понедельник на ее сайте.

"Собраны доказательства того, что в период с 1 апреля 2016 года по 1 мая 2019 года высшие офицеры Службы военной информации выдали 504 разрешения на доступ к данным, классифицированным как "секретно" и "строго секретно" в нарушении Закона о защите секретной информации. В ходе расследования также собираются доказательства о возможных злоупотреблениях финансовыми средствами и нарушения Закона о государственном заказе", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что расследование преступлений начато на основании сигналов, поступивших от государственного Агентства национальной безопасности. С офицеров взята подписка о невыезде.

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