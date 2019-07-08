Помпео заявил о необходимости пересмотра роли прав человека во внешней политике США

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. США должны пересмотреть роль прав человека в своей внешней политике. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, сообщив о создании Комиссии по неотъемлемым правам (Commission on Unalienable Rights).

"Время от времени нам нужно сделать шаг назад и всерьез задуматься о том, где мы находимся, где мы были и в правильном ли направлении мы движемся, поэтому я рад сегодня объявить о формировании Комиссии по неотъемлемым правам", - сказал он во время пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в комиссию, которую возглавит профессор Школы права Гарвардского университета Мэри Энн Глендон, войдут эксперты, философы, активисты, сторонники как Республиканской, так и Демократической партии. "[Они] предоставят мне рекомендации по правам человека, заложенным в основополагающих принципах нашей страны, а также во Всеобщей декларации прав человека 1948 года", - пояснил госсекретарь.

"Настало время для осознанного пересмотра роли прав человека в американской внешней политике", - заключил Помпео.

В свою очередь в правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") к заявлению Помпео отнеслись с критикой. "Эта администрация с момента инаугурации [президента США Дональда] Трампа работала над тем, чтобы отрицать и отнимать давние средства защиты прав человека. Если бы эта администрация действительно хотела поддержать права человека, она использовала бы для этого уже существующие всеобщие рамки. Вместо этого она хочет подорвать права для отдельных лиц, а также обязательства властей", - заявила директор по правовой защите и деятельности государственных органов американского подразделения Amnesty International Джоан Лин, слова которой приводятся на сайте организации.

"Этот подход только побеждает другие страны перенимать пренебрежение основными стандартами в области прав человека и рискует ослабить как международные, так и региональные рамки, ставя под угрозу права миллионов людей по всему миру <...> Эта политизация прав человека с целью, как представляется, попытки продолжения политики ненависти, направленной против женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, является позорной", - добавила она.