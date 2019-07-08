В Белом доме назвали исторической встречу глав совбезов России, США и Израиля

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата стала исторической. Такую оценку этим переговорам дал в понедельник Болтон.

"<...> Я участвовал в исторической трехсторонней встрече между Россией и США, которую принимал Израиль в Иерусалиме", - заявил советник американского лидера, выступая на конференции в Вашингтоне.

"В дискуссиях со своими коллегами - Меиром Бен-Шаббатом и Николаем Патрушевым - мы, несмотря на многочисленные разногласия с российскими друзьями, твердо соглашались по одному пункту: безопасность Израиля является центральной для [обеспечения] стабильности на Ближнем Востоке", - сказал Болтон.

Переговоры с участием Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата состоялись в Иерусалиме в конце июня.