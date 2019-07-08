Глава КА Венесуэлы утверждает, что доклад ООН по ситуации в стране написан американцами

КАРАКАС, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в Боливарианской Республике был написан американскими политиками. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время выступления в штате Португеса.

"Этот доклад не был написан ей [верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет]. Он был создан, написан и отредактирован американским империализмом. Она его только подписала", - заявил он, чьи слова приводит газета El Nacional.

Кабельо добавил, что с помощью этого доклада американцы "хотят поставить Венесуэлу в невыгодное положение".

В прошлый четверг Управление ООН по правам человека опубликовало свой доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека (СПЧ). В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране. В УВКПЧ считают, с 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на "нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству". Согласно докладу, по состоянию на 31 мая под стражей находились "793 человека, произвольно лишенных свободы".