ДОХА /Катар/, 9 июля. /ТАСС/. Участники межафганской конференции в Дохе приняли совместное заявление, передает корреспондент ТАСС. Документ был зачитан на языках пушту и дари.

Как отмечается в тексте заявления, стороны договорились провести "безоговорочное и безусловное освобождение пленных, которые находятся в преклонном возрасте, раненых, больных", а также обеспечить безопасность "публичных организаций, НКО, религиозных организаций, госпиталей, гражданских образовательных учреждений, рынков, водных резервуаров, рабочих мест по всей стране, образовательных учреждений, таких как школы, медресе, университеты". Кроме того, участники переговоров взяли на себя "обязательство по сохранению жизни, имущества, достоинства, домов, освобождению людей" и условились прилагать усилия "по сведению до нуля жертв среди гражданских лиц".

Третья межафганская конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7-8 июля. В ней приняли участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) и афганские политики. Представители правительства Афганистана присутствовали на встрече в своем личном качестве.

Реакция талибов

Конференция в Дохе была успешной и позволила всем группам афганского общества обменяться мнениями по проблемам установления мира в Афганистане, заявил журналистам глава делегации талибов, заместитель руководителя политического офиса движения "Талибан" в Дохе Шер Мохаммед Аббас Станикзай.

"Эта конференция была успешной, это был обмен мнениями всех афганцев по различным вопросам, касающимся мира, прав человека, прав женщин, образования, многим другим темам", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Шер Мохаммед Аббас Станикзай также сообщил, что талибы будут готовы обсуждать прекращение огня в рамках межафганского диалога только после подписания мирного соглашения с США. "Два основных вопроса [обсуждаются с США] - сроки вывода иностранных войск и пункт, в соответствии с которым территория Афганистана не будет использоваться против других [стран]. Перемирие, в соответствии с проектом соглашения, которое мы должны согласовать, будет обсуждаться в рамках межафганского диалога, потому что это наш внутренний вопрос, то есть это будет обсуждаться афганцами", - заявил он.

"Мы достигли большого прогресса за последнюю неделю, и мы надеемся, что несколько оставшихся пунктов мы также согласуем", - прокомментировал он переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Станикзай заметил при этом, что возможные сроки подписания соглашения анонсировать рано.

Халилзад в субботу сообщил, что последний раунд переговоров с движением "Талибан" в Катаре был наиболее продуктивным за все время. Он также отметил, что консультации приостановлены и будут возобновлены 9 июля.