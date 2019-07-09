Глава Гонконга назвала "нежизнеспособным" законопроект об экстрадиции после протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июля. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам подтвердила перспективы отказа от продвижения малопопулярного проекта об экстрадиции, вызвавшего в городе массовые протесты. Выступая во вторник, она публично признала, что он является "нежизнеспособным", сообщает газета South China Morning Post .

В то же время она не разъяснила, означает ли ее высказывание согласие властей раз и навсегда отказаться от этой инициативы и никогда больше не возвращаться к ней в будущем, чего требовали демонстранты.

Вместе с тем Лам отметила, что ее администрация не склонна классифицировать как "массовые беспорядки" уличные акции 12 июня, во время которых были отмечены ожесточенные столкновения с полицией. Против такого определения выступали продемократические активисты, настаивавшие на том, что они выходили на "мирные протестные выступления".

Месяц назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

Кэрри Лам, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня, уже дважды приносила публичные извинения за кризис, признавая недочеты в работе правительства. Под давлением общественности она объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако это не остановило волну протестов. В минувшее воскресенье демонстрации впервые перекинулись на материковую часть города, собрав до 230 тыс. участников.