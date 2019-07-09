Глава Гонконга отвергла требования амнистировать зачинщиков беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июля. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам исключила возможность автоматического снятия обвинений с радикально настроенных участников уличных беспорядков, которые были задержаны или уличены в противоправных агрессивных действиях. Об этом она заявила во вторник, выступая перед журналистами.

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"Любые требования о том, что мы должны предоставить амнистию на данном этапе, иными словами, не предпринимать никаких действий по расследованию и судебному преследованию правонарушителей, неприемлемы", - сказала она, подчеркнув, что это идет вразрез с верховенством права в Гонконге.

Полиция уже задержала нескольких радикалов по обвинению в беспорядках и также установила личности десятков подозреваемых в недавних погромах в здании Законодательного совета. Как сообщали местные СМИ, в ближайшее время могут последовать их аресты.

Месяц назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников.

Кэрри Лам во вторник подтвердила перспективы отказа от продвижения малопопулярного законопроекта, назвав его "нежизнеспособным".