Премьер Хорватии принял отставку министра администрации после публикаций в СМИ

БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принял отставку министра администрации Ловро Кушчевича после появления в местных СМИ публикаций о незаконных махинациях Кушчевича с недвижимостью. Отставка принята вечером понедельника, сообщает во вторник телеканал HRT.

Сообщается, что после многочасового совещания правящей партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Кушчевич также подал в отставку с поста политического советника этой политической силы. "Министр Кушчевич и я поговорили, он вернул свой мандат в качестве министра администрации и как политический советник партии ХДС. Я как председатель правительства и председатель партии эти отставки принял. Он покинет занимаемые должности и вернется работать в парламент, учитывая ситуацию в СМИ, далее министр Кушчевич разрешит все недоразумения, которые появляются в публичном пространстве", - заявил премьер.

В свою очередь Кушчевич объяснил свое прошение об отставке тем, что публикации в СМИ бросают тень на партию. "Я ответственный политик, у меня за спиной три срока управления муниципалитетом и три министерских назначения. Данная негативная кампания в СМИ влияет на партию и на правительство. Не хочу быть балластом", - заявил он.

Экс-министр администрации подал в отставку на фоне требований оппозиции после публикаций в СМИ о незаконных махинациях с землей и недвижимостью с его участием.