Дипломаты США и Южной Кореи обсудят ситуацию на Корейском полуострове в Берлине

ТАСС, 9 июля. Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун направился в Берлин для переговоров со спецпредставителем Госдепартамента США по КНДР Стивеном Бигэном. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Встреча дипломатов состоится 11 июля, они обсудят пути мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Перед вылетом из международного аэропорта Инчхон Ли Ду Хун напомнил о достигнутой между США и КНДР договоренности о возобновлении диалога, указав на середину июля в качестве возможного срока для нового раунда американо-северокорейских переговоров.

30 июня президент США Дональд Трамп в рамках визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР, где провел встречу с лидером народной республики Ким Чен Ыном. Одним из главных итогов визита Трампа стала договоренность между США и КНДР возобновить переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение двух-трех недель.