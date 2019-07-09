СМИ: С-400 могут быть поставлены в Турцию во вторник

АНКАРА, 9 июля. /ТАСС/. Поставка зенитных ракетных систем С-400 Турции может быть осуществлена во вторник. Об этом сообщает газета Haberturk .

По данным издания, в понедельник в районе 21:00 мск была завершена погрузка С-400 на два грузовых самолета. Газета утверждает, что самолеты с системами ПВО вылетят во вторник с авиабазы в Твери в Турцию.

Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники сообщил, что погрузка С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля. По его данным, на воскресенье была запланирована загрузка первой установки в транспортный самолет для последующей отправки в течение недели. При этом до понедельника, по информации Haberturk, в Турцию прибудут девять технических специалистов из РФ, которые будут задействованы в развертывании систем. На первом этапе Анкаре будет доставлен один комплекс, отмечает канал.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о начале погрузки С-400 для отправки в Турцию. При этом турецкий лидер отказался назвать точную дату поставки систем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник подчеркнул, что поставки Турции российских зенитных ракетных систем идут согласно контракту.

Контракт на поставки С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.