МИД КНР сделал представление США и призвал отменить поставку вооружений Тайваню

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Китай сделал строгое представление США в связи с решением Вашингтона одобрить поставку Тайваню танков и комплексов "Стингер" на $2,2 млрд. Как заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, США должны как можно скорее отменить сделку.

"Такие действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, они также нарушают суверенитет КНР и ее интересы в сфере безопасности. Мы осуждаем это и выступаем против таких действий. Мы направили строгое представление американской стороне", - подчеркнул он.

"Мы призываем США следовать принципу одного Китая и трем совместным коммюнике, а также немедленно отменить поставку вооружений и прекратить военные контакты с Тайванем", - добавил дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства уклонился от ответа на вопрос о гипотетическом прерывании контактов между двумя странами в военной сфере на фоне решения Вашингтона о поставках. "Военные связи являются важной частью двусторонних отношений Китая и Соединенных Штатов. Что касается деталей, я рекомендую обращаться в Министерство обороны КНР", - заявил дипломат.

Решение США о поставках вооружений Тайваню

Профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского министерства обороны, сообщило в понедельник о том, что США приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер", а также сопутствующее оборудование на $2,2 млрд. Стоимость приобретения танков составила $2 млрд, ПЗРК - $223,5 млн.

Соответствующую заявку на приобретение новой партии вооружений власти Тайваня направляли в США в июне, по данным газеты South China Morning Post. Они также просили 1240 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW и 409 ПТРК "Джавелин". Ранее Тайбэй также направлял заявку Пентагону на приобретение партии из не более чем 66 истребителей F-16 в новой современной версии V в связи с необходимостью модернизации устаревающего авиапарка ВВС. Тайваньские власти ожидают ответа США на данные запросы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.