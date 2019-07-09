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ВЭФ-2019

МИД Пакистана назвал спекуляциями публикации о приглашении премьера на ВЭФ

Любые заявления на этот счет будут сделаны официально, пояснили в ведомстве

ИСЛАМАБАД, 9 июля. /ТАСС/. Сообщения касательно приглашения премьер-министра Пакистана Имрана Хана на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке являются "спекуляцией". Об этом во вторник заявил пресс-секретарь МИД Пакистана Мухаммад Файсал.

"Сообщения, которые появились в ряде СМИ об участии премьер-министра [Хана] в Восточном экономическом форуме в России, носят спекулятивный характер", - рассказали в пресс-службе МИД Пакистана. "Пакистан и Россия поддерживают контакт по вопросу взаимодействия на самом высоком уровне, - добавил Файсал. - Любые заявления на этот счет будут сделаны официально в соответствующее время".

Ранее в ряде южноазиатских СМИ появились публикации о том, что на мероприятия Восточного экономического форума во Владивостоке в качестве почетного гостя приглашен премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан. Как в понедельник сообщил МИД РФ, на данный момент ожидается, что в столицу Приморья приедут президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября.

Теги
ПакистанРоссияАбэ, СиндзоМоди, НарендраБаттулга, ХалтмаагийнМахатхир МохамадВЭФ-2019
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