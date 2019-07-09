В ДНР назвали новые идеи Зеленского по Донбассу попыткой вывести Украину из "Минска-2"

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Украины пытаются всеми возможными способами избежать выполнения минских соглашений в том виде, в котором они были ранее подписаны. Об этом во вторник заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), полпред республики на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Наталья Никонорова.

"Вместо того чтобы приступить наконец-то к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, новое руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей. Яркий тому пример - попытка привлечь к переговорам по Донбассу представителей США и Великобритании, которую ранее неоднократно предпринимал [Петр] Порошенко, а теперь и Владимир Зеленский, - цитирует ее Донецкое агентство новостей. - Киев пытается всеми возможными способами выскочить из нормандского формата и избежать выполнения минских соглашений в том виде, в котором они были ранее подписаны и, более того, одобрены Советом Безопасности ООН".

Никонорова в этой связи напомнила, что ранее подобные попытки не увенчались успехом для Порошенко. "Аналогичным образом ситуация сложится и для Зеленского. Последнему стоит как можно скорее осознать тот простой факт, что свои обязательства по минскому пакету документов, особенно свои политические обязательства, Украине выполнять придется. Чем скорее новое украинское руководство смирится с этим фактом и начнет добросовестную работу по имплементации комплекса мер в постоянном согласовании с представителями республик, тем больше шанс возобновить мир в Донбассе и не прослыть такими же предателями народа, как и предыдущие власти Украины", - подытожила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля в видеообращении в Facebook обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По словам президента Украины, "надо обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия пока не готова дать ответ на приглашение главы украинского государства к переговорам по урегулированию в Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции, но обязательно изучит это предложение.