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Казахстан предложил провести встречу по Афганистану в рамках ОБСЕ в Нур-Султане

Проведение подобного мероприятия ОБСЕ повысит вовлеченность организации в урегулирование ситуации и постконфликтное восстановление Афганистана, отметили в МИД Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком высказал предложение провести в Нур-Султане специальное мероприятие по Афганистану. Об этом во вторник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

Атамкулов и Лайчак в ходе беседы отдельным пунктом обсудили ситуацию в Афганистане, которая играет особую роль в обеспечении долгосрочной стабильности и безопасности на пространстве ОБСЕ. "В данном контексте казахстанская сторона предложила провести осенью текущего года в Нур-Султане специальное мероприятие по Афганистану в увязке с визитом постоянных представителей государств-участников при ОБСЕ в Казахстан", - говорится в сообщении.

Пресс-служба казахстанского МИД указывает, что проведение подобного мероприятия ОБСЕ повысит вовлеченность организации в урегулирование ситуации и постконфликтное восстановление Афганистана.

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