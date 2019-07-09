Лукашенко заявил, что Минск и Москва не будут "ломать" договор о Союзном государстве

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия должны выстраивать союзные отношения в строгом соответствии с положениями о создании Союзного государства. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Мы договорились с президентом Путиным о том, что не будем ломать договор. Если мы влезем в ломку договора, то вообще все разрушим, что было сделано за это время", - отметил белорусский лидер.

Белоруссия и Россия не обсуждают возможность объединения в одно государство, стороны должны идти шаг за шагом в развитии интеграционных процессов, добавил Лукашенко.

"<...> Этого [объединяться в одно государство] сегодня делать не нужно, даже разговаривать на эту тему. Сегодня нет такой необходимости", - сказал Лукашенко.

Отсутствие прогресса на переговорах

Лукашенко заявил также об отсутствии конкретных результатов в работе белорусско-российской межправительственной рабочей группы по вопросам интеграции.

"Идет непонятное торможение этих процессов. Уже завтра [17-18 июля] нам встречаться с президентом России в Питере (Санкт-Петербурге) и обсуждать итоги этих переговоров (рабочей группы). А обсуждать нечего на сегодняшний день", - отметил президент Белоруссии.