Китай надеется, что власти и оппозиция Венесуэлы найдут пути разрешения кризиса

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Китая надеется, что власти и оппозиция Венесуэлы смогут выработать пути преодоления внутриполитического кризиса и как можно скорее восстановить стабильность в стране. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан во вторник на брифинге прокомментировал информацию о начале нового раунда консультаций между сторонами на Барбадосе.

"Надеемся, что они смогут прийти к консенсусу и как можно скорее восстановить стабильность, а также развитие и процветание в этой стране", - подчеркнул дипломат.

"Позиция Китая по кризису в Венесуэле является последовательной и ясной. Исходя из Устава ООН и базовых норм международного права, мы всегда были уверены, что кризис в Венесуэле должен быть разрешен правительством и оппозицией в рамках конституции посредством всеобъемлющего политического диалога", - отметил он.

"Надеемся, что международное сообщество сыграет конструктивную роль в этом процессе и будет соблюдать международное право для того, чтобы оказать поддержку скорейшей выработке правительством и оппозицией способа политического урегулирования кризиса", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. В понедельник новый этап диалога стартовал на Барбадосе. Президент страны Николас Мадуро заявил, что встреча продолжалась пять часов, и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.