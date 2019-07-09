СМИ: Госбюро расследований Украины подготовило ходатайство об аресте активов Порошенко

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода "Кузня на Рыбальском", а также его акций по делу против экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Страна".

Отмечается, что накануне Госбюро направило этот документ на согласование в Генпрокуратуру Украины, после чего он будет направлен в суд. Издание разместило фотокопию соответствующего ходатайства.

Директор ГБР Роман Труба ранее заявлял о том, что не исключает ареста активов завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой", которые фигурируют в двух из восьми дел против пятого президента страны Петра Порошенко. При этом он считает, что у этих дел "есть перспектива".

Завод "Кузня на Рыбальском" - один из крупнейших активов Порошенко, который, по неофициальной информации, он фиктивно продал Сергею Тигипко. Дело с "Кузней" касается возможного отмывания доходов, полученных преступным путем, при продаже предприятия.

По данным СМИ, ГБР подозревает, что покупка "Прямого", отношение к которому имеет Порошенко, связана с легализацией доходов, также полученных преступным путем.