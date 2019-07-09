Новое правительство Греции приняло присягу в президентском дворце

АФИНЫ, 9 июля. /ТАСС/. Правительство победивший на парламентских выборах в Греции правоцентристской партии "Новая демократия" во главе с Кириакосом Мицотакисом приняло во вторник присягу в президентском дворце. Трансляцию церемонии вело греческое государственное телевидение ERT.

К присяге членов нового кабинета привел предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним. Министры и их заместители дали на Евангелии клятву соблюдать Конституцию и законы страны и служить интересам греческого народа.

Церемония проводилась в президентском дворце в присутствии главы греческого государства Прокописа Павлопулоса.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принял аналогичную присягу в понедельник. Вечером того же дня был объявлен состав нового кабинета, в которое, помимо премьера, вошли 50 человек - 18 министров, два первых заместителя министров и 30 заместителей министров. Заместителем председателя правительства стал юрист Панайотис Пикрамменос, который в 2012 году назначался временным главой кабинета министров с целью проведения парламентских выборов.

Пост главы МИД Греции занял Никос Дендиас, министра национальной обороны - Никос Панайотопулос, финансов - Христос Стайкурас. Михалис Хрисохоидис возглавил министерство по делам защиты граждан, которому подчиняется полиция, спецслужбы, генеральный секретариат по гражданской обороне. Адонис Георгиадис возглавил министерство развития и инвестиций, в которое переименовывается прежнее Министерство экономики и развития.

В состав правительства вошли пять женщин. Две из них министры - глава министерства образования и культов Ники Керамеос и руководитель министерства культуры Лина Мендони, а также еще три заместителя министров - образования и культуры София Захараки, труда и социального обеспечения Домна Михаилиду и сельскохозяйственного развития и продовольствия Фотини Арабатзи.

Технократы в кабинете

Мицотакис также ввел в новый кабинет два десятка технократов, которые ранее занимались финансами, банковской деятельностью, инвестициями, промышленностью, бизнесом, научными исследованиями, информатикой, издательской деятельностью. Как отметили Афинскому Македонскому агентству новостей (AMNA) источники в администрации главы правительства, "Мицотакис своим объявлением состава нового правительства воплощает в жизнь взятое обязательство привести новые лица в политику и использовать успешные кадры как из частного сектора, так и из государственного сектора, а также людей, которые преуспели за границей на ответственных должностях".

"Показательно, что 21 из 51 члена нового правительства, то есть 40% руководителей министерств, - это люди, которые никогда ранее не занимались активной политикой, и многие из них оставили свои должности, чтобы поддержать усилия Кириакоса Мицотакиса, направленные на то, чтобы страна перевернула страницу [своей истории]. Три министра и 18 заместителей министров, которые не участвовали в гонке за места в парламент, вместе с опытными политиками "Новой Демократии" будут осуществлять план партии, которой граждане дали в воскресенье мощный мандат на то, чтобы страна оставила позади многолетний кризис и открыла для себя яркое будущее", - подчеркнули в администрации премьер-министра.

"Новая демократия" уверенно победила на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах, получила большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций.