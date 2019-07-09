Глава ОБСЕ и Лавров обсудили вопросы, связанные с деятельностью организации

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и глава российской дипломатии Сергей Лавров обсудили на полях неформальной встречи глав МИД стран организации вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Словакии Борис Гандел.

"Встреча министров [Лаврова и Лайчака] состоялась накануне вечером во время неформального ужина глав делегаций, принимающих участие в саммите ОБСЕ, - сказал он. - Господа министры сидели рядом и еще говорили после завершения ужина".

Лавров и Лайчак обсудили, по словам представителя словацкого МИД, актуальные вопросы, связанные с деятельностью ОБСЕ. Одним из них является урегулирование ситуации на востоке Украины. Словакия считает своей важнейшей задачей максимальное содействие достижению стабилизации ситуации в этой стране, с которой у нее общая граница на востоке.

Гандел отметил, что еще одной встречи глав МИД РФ и Словакии не планируется.

Ранее во вторник в Высоких Татрах началась неформальная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ. Главными ее темами, как ожидается, станут урегулирование конфликтов на пространстве ОБСЕ, прежде всего на Украине, и укрепление безопасности в Европе.