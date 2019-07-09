В Сеуле отвергли обвинения Токио в нарушении санкций против КНДР

ТАСС, 9 июля. Южная Корея отвергает обвинения Японии о нарушении санкционного режима в отношении КНДР, которое частично могло спровоцировать введение Токио экспортных ограничений против Сеула. Об этом во вторник сообщил журналистам министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сун Юн Мо.

"Мы не обнаружили доказательств того, что ввозимый из Японии фторид водорода мог поставляться находящимся под санкциями ООН странам, в том числе КНДР", - цитирует агентство Yonhap заявление министра. Он также призвал Токио "прекратить необоснованные обвинения".

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в эфире одного из японских телеканалов, допустил, что Южная Корея не слишком строго следит за соблюдением торгового эмбарго с КНДР, вследствие чего некоторые поставляемые из Японии в Южную Корею материалы могут попадать в КНДР. Похожую мысль высказал и заместитель генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Коити Хагиуда. "Думаю, что вполне естественно принимать подобные меры, поскольку есть случаи, при которых мы просто не знаем конечную точку доставки этих материалов", - отметил он в эфире японского телевидения, комментируя ужесточение контроля за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.