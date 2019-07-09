Лукашенко отверг тайный характер своих будущих переговоров с Путиным на Валааме

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Переговоры президентов Белоруссии и России, которые запланированы на Валааме, не будут носить какого-то тайного характера. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"У нас все газеты, особенно оппозиционные [пишут]: что они [президенты] там тайно будут решать на Валааме? Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что есть "слишком много вопросов, которые надо решать". "Загнали себя в угол и ничего не делаем, чтобы выйти оттуда", - сказал президент Белоруссии.