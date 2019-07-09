Демократические активисты в Гонконге пригрозили новыми протестами

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июля. /ТАСС/. Демократические активисты в Гонконге во вторник подвергли сомнениям высказывание главы местной администрации Кэрри Лам, пообещавшей отказаться от рассмотрения законопроекта об экстрадиции, и пригрозили новыми протестными акциями. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

Ранее глава исполнительной власти этого специального административного района КНР выступила с заявлением об отсутствии планов возобновлять рассмотрение законопроекта, назвав его "нежизнеспособным". Однако лидеры протестного движения заметили, что эти слова "не имеют никакой юридической силы". Они пояснили, что законопроект в официальном порядке был внесен на рассмотрение Законодательного совета и, с формальной точки зрения, эта процедура так и осталась в программе работы парламента.

Лидер радикального молодежного движения Demosisto Джошуа Вонг назвал слова главы администрации ложью. "Законопроект по-прежнему существует в программе законодательной работы, рассчитанной до июля следующего года", - утверждает он. В свою очередь, организация "Гражданский фронт за права человека" заявила, что рассмотрит возможность созыва в ближайшее время новых демонстраций.

Месяц назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников. Под давлением общественности Кэрри Лам объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, однако это не остановило волну протестов.