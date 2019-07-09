Министр ЕЭК: страны не перестанут объединяться в торговые союзы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Страны не перестанут объединяться в торговые союзы для создания инфраструктуры и выхода на рынки третьих стран, считает министр промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Александр Субботин.

"Союзы точно будут крепнуть, точно будут увеличиваться - и количество, и размеры союзов. Я думаю, союз тоже не может сам по себе существовать, он все равно будет вынужден как минимум торговать. А торговля подразумевает создание какой-то инфраструктуры - транспортной, финансовой и так далее. А создание этой инфраструктуры - оно все равно притянет к себе создание каких-то кооперационных цепочек, чтобы на рынок зайти", - заявил Субботин в интервью ТАСС.

По его мнению, даже такие крупные страны, как Россия и Китай не смогут жить изолированно.

"Я думаю, мы все равно не уйдем от глобального процесса. Вопрос только в том, в каком формате это будет происходить. Я думаю, нас будет немножечко лихорадить. Союзы будут распадаться, составляться. Но тем не менее, я думаю, каждая страна понимает, что одна она не выживет. Надо или собираться с кем-то в группу, или собирать кого-то вокруг себя. Даже такие крупные страны, как Российская Федерация, или Китай - они все равно не могут жить изолированно. Они все равно вынуждены будут формировать вокруг себя каких-то партнеров, каких-то друзей, с которыми будут работать", - сказал министр ЕЭК.