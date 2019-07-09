Пушилин: СБУ похитила жителя ДНР с целью фальсификации дела о крушении Boeing

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что похищение жителя ДНР Владимира Цемаха совершено украинскими спецслужбами с целью фальсификации обстоятельств крушения в 2014 году малазийского Boeing.

"Мы помним, как быстро - в течение суток с момента трагедии - Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления: они незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейших фальсификаций картины преступления", - заявил Пушилин в видеособщении, размещенном на сайте руководителя государства.

Ранее СМИ сообщили, что в июне украинские спецслужбы задержали на территории ДНР бывшего командира ПВО республиканского ополчения в Снежном Владимира Цемаха. Задержанного, предположительно, тайно вывезли из Донбасса в Киев, минуя блокпосты, напрямую через линию разграничения.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.